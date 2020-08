Deva Cassel accusata di essersi rifatta per assomigliare a mamma Monica Bellucci: la 15enne replica così (Di lunedì 10 agosto 2020) Si è rifatta per assomigliare alla madre? Nonostante i suoi 15 anni, Deva Cassel non ci sta e tira fuori il carattere per mettere a tacere le fake news sul suo conto. Figlia di cotanti genitori, Monica Bellucci e Vincent Cassel, è approdata sui social da qualche mese e il suo profilo ufficiale conta poche foto e quasi 100mila followers. Proprio lì, su Instagram, Deva ha pubblicato un post contro gli hater. Per smentire la falsa notizia sul suo conto, ovvero che fosse ricorsa alla chirurgia estetica per “gonfiare” labbra e sopracciglia, ha deciso di rendere pubbliche alcune foto di quando era piccola. “So che non dovrei dare importanza a certi commenti ma iniziano a influenzare la mia vita quotidiana. Quindi vi ... Leggi su ilfattoquotidiano

