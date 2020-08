Deputati, sindaci, volti noti della tv e non solo: cosa sappiamo sulla lista della vergogna di chi ha intascato il bonus Inps da 600 euro (Di lunedì 10 agosto 2020) Tre della Lega, uno del M5s e uno di Italia viva. Dei leghisti, sarebbero un mantovano, uno del Sud e una donna. Emergono nuovi dettagli sui Deputati che hanno intascato il bonus Inps, pur non avendone bisogno visto lo stipendio da 12mila euro al mese. I loro nomi però non sono ancora noti, mentre su Twitter l’hashtag #fuoriInomi continua a essere tra i primi in trending da ieri, 9 agosto, quando Repubblica ha pubblicato la notizia. Condanna per il comportamento dei cinque Deputati da tutte le forze politiche. La Lega, secondo quanto riportano i principali quotidiani, ha inoltrato richiesta all’Inps per conoscere le identità, coperte per privacy e avrebbe mandato anche un ... Leggi su open.online

giorgiotanas : RT @nadiarizzo1210: Pare che nella vicenda siano coinvolti circa duemila politici, tra assessori regionali, consiglieri, sindaci, governato… - elios_skia : “sarebbe emerso che i cinque di Montecitorio sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di… - Ardito65330980A : RT @AndFranchini: Il problema dei 5 deputati accattoni del presentatore tv dei consiglieri regionali comunali sindaci ecc....sta nel fatto… - Marghe0855 : RT @lvoir: #600euro Nella vicenda, oltre ai 5 deputati sarebbero coinvolti addirittura duemila persone tra assessori regionali, consiglieri… - PatrunoAldo : RT @la_kuzzo: I cinque deputati di cui ha scritto @giovivit sarebbero della Lega (3), uno del Movimento 5 stelle e uno di Italia Viva. Ma c… -