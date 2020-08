Deputati, sindaci e volti noti della tv: chi ha intascato il bonus Inps da 600 euro (Di lunedì 10 agosto 2020) Ad accorgersene è stato l’ufficio Inps che si occupa di individuare frodi. Ad alcuni Deputati lo stipendio di 12mila euro evidentemente non basta. Deputati, sindaci e alcuni volti della televisione italiana hanno sentito il bisogno di percepire il bonus di 600 euro che il governo, per far fronte all’emergenza Covid, ha introdotto per le partite Iva che a marzo e aprile si sono trovate in estrema difficoltà economica causa lockdown. Tra i parlamentari troviamo tre della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. Atteggiamento irrispettoso verso gli italiani che hanno davvero sono sul baratro del fallimento. >> Leggi anche: Preti quanto guadagnano? Lo stipendio del Papa? La ... Leggi su urbanpost

