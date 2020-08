Deputati furbetti del bonus, in 5 ottengono i 600 euro dall’Inps: ecco chi sono (Di lunedì 10 agosto 2020) Bufera in Parlamento dopo la scoperta che cinque Deputati hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il bonus da 600 euro mensili previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio. “I parlamentari che hanno chiesto l’indennità da 600€ sarebbero 3 leghisti, uno di Italia Viva e uno del M5S. Cosa aspettano a dimettersi? L’istituzione in cui siedono merita … Leggi su 2anews

jpbellotto : Osservavo e osservo grande indignazione, giustamente, per i furbetti del rdc e ora per deputati furbetti Molto meno… - PaoloRMbtm : RT @LucillaMasini: Salvini ipotizza la sospensione dei 3 deputati che hanno chiesto 600€. Tradotto: nella Lega, se vuoi passarla liscia pre… - TommyBrain : Sputnik:Caccia ai furbetti del bonus, Crimi: 'Deputati rinuncino alla privacy' - IacobellisT : Sputnik:Caccia ai furbetti del bonus, Crimi: 'Deputati rinuncino alla privacy' - TommyBrain : Sputnik:Caccia ai furbetti del bonus, Crimi: 'Deputati rinuncino alla privacy' -