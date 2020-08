Deputati e bonus Iva, la difesa nella chat della Lega: “Forse un disguido dei commercialisti” (Di lunedì 10 agosto 2020) È partita la “caccia” ai nomi dei 5 Deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus per le partita Iva, una delle misure varate dal governo per fronteggiare la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus, nonostante il lauto compenso che spetta loro in quanto parlamentari. La notizia, diffusa da Repubblica, è stata segnalata dall’ufficio antifrode dell’Inps, che eroga il contributo. Ma i dati personali dei beneficiari – coperti dalle norme sulla privacy – non sono stati resi noti. La richiesta di fare un passo avanti sarebbe stata avanzata anche dagli stessi partiti di cui fanno parte i cinque “furbetti”. Almeno tre di loro, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, appartengono alla Lega. Gli altri due sarebbero uno di Italia Viva, anche se fonti del gruppo alla ... Leggi su tpi

cigolionocingue : RT @giuliaselvaggi2: Sinceramente mi sfugge il nesso tra la condotta dei deputati che han chiesto il bonus e il taglio dei parlamentari:è f… - paolaparoletta : RT @Agenzia_Italia: Appello di Fico ai 5 deputati del bonus Iva: 'Si scusino, hanno offeso il Paese' - CheEnrico : RT @giuliaselvaggi2: Sinceramente mi sfugge il nesso tra la condotta dei deputati che han chiesto il bonus e il taglio dei parlamentari:è f… - eIa_madonna : RT @sirmacs: Ci indigniamo per 5 deputati che hanno richiesto e ottenuto il bonus di 600€ quando in realtà niente rappresenta meglio il pae… - PdCepagatti : RT @PBerizzi: La sera del 18 marzo da Bergamo, la mia città, ho pubblicato questa fotografia sul sito di @repubblica. È un'immagine che ha… -