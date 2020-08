“Deputati col bonus 600 euro? Operazione per screditare il Parlamento”. Ecco i complottisti del referendum sul taglio delle poltrone (Di lunedì 10 agosto 2020) La definiscono una notizia diffusa solo per “influenzare il voto democratico su un referendum costituzionale di prossimo svolgimento”. Di più: serve per “delegittimare il Parlamento in vista del voto”. Anzi: il vero obiettivo è rovesciare “discredito” sulla classe politica “ad un mese” dalla consultazione referendaria. Sono toni da complottisti del referendum quelli usati da alcuni parlamentari di Forza Italia intervenuti in queste ore per commentare la vicenda dei cinque colleghi che hanno chiesto il bonus per le partite Iva danneggiate dal lockdown. Una notizia la cui diffusione è da considerarsi, secondo loro, come una vera e propria Operazione per spingere il “Sì” al referendum di settembre, ... Leggi su ilfattoquotidiano

