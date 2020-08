Dei cinque deputati che l’avevano richiesto, tre l’hanno incassato (Di lunedì 10 agosto 2020) Continuano ad aggiungersi tasselli al giallo dei cinque deputati che hanno chiesto, nel corso dei mesi più duri del lockdown, il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e alle partite iva, elargito dal governo per ovviare all’emergenza anche economica causata dal coronavirus. Dopo la notizia battuta ieri da Repubblica e dopo l’identificazione dei partiti di riferimento dei cinque deputati, oggi arriva anche l’informazione aggiuntiva che soltanto 3 su 5 dei deputati che lo hanno richiesto hanno anche incassato lo stesso bonus. LEGGI ANCHE > cinque deputati hanno chiesto il bonus covid da 600 euro Bonus deputati, tre su cinque lo hanno incassato ... Leggi su giornalettismo

