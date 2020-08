De Micheli: “C’è l’ipotesi tunnel sottomarino al posto del ponte sullo Stretto. Stiamo facendo tutte le analisi tecniche del caso” (Di lunedì 10 agosto 2020) Una “proposta” ricevuta da un “gruppo di ingegneri” che ipotizzano la realizzazione di un tunnel sottomarino al posto del ponte sullo Stretto di Messina. La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, sostanzia l’idea rivelata al premier Giuseppe Conte durante un incontro pubblico a Ceglie Messapica, nel Brindisino, domenica sera. E spiega che “presenteremo la nostra proposta in sede di Recovery Fund per completare il collegamento tra Messina e Reggio Calabria”. De Micheli non anticipa quale sarà la soluzione che verrà individuata e portata in Europa, ma rivela che “abbiamo avuto una proposta da parte di un gruppo di ingegneri che ci ha sottoposto questa ipotesi del ... Leggi su ilfattoquotidiano

