‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, Demet Ozdemir racconta come interpretare Sanem le ha cambiato la vita e rivela qualche retroscena del suo passato! (Di lunedì 10 agosto 2020) Il successo di Daydreamer – Le Ali Del Sogno ha superato ogni aspettativa: la serie tv turca incentrata sulla storia tra il tenebroso e sexy fotografo Can Divit e l’ingenua aspirante scrittrice Sanem Aydin ha conquistato il pubblico di Canale 5 e registra ascolti record. Uno degli ingredienti del successo della soap è indubbiamente la chimica tra Can Yaman e Demet Ozdemir, gli attori che interpretano i due protagonisti, una chimica talmente forte da far nascere non pochi pettegolezzi in rete su una loro possibile frequentazione lontani dal set. Un gossip che non si è arrestato nemmeno di fronte alle smentite dei due, complici le scene d’amore di cui sono protagonisti sullo schermo e alcune foto che li hanno immortalati insieme fuori dal lavoro. Dopo le parole di Can, ad essere intervistata dal magazine ... Leggi su isaechia

Miren49908128 : RT @Carmen14168209: @AgostinaGennari #CanYaman #DemetÖzdemir #ErkenciKus #DayDreamer Le Ali Del Sogno Meravigliosi #CanDem ??? - Carmen14168209 : @AgostinaGennari #CanYaman #DemetÖzdemir #ErkenciKus #DayDreamer Le Ali Del Sogno Meravigliosi #CanDem ??? - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 7 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset - IsaeChia : ‘#Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazione dal 17 al 21 agosto 2020 #CanDivit #ErkenciKus - infoitcultura : ‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazione dal 17 al 21 agosto 2020 -