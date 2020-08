DAYDREAMER, anticipazioni puntate dal 17 al 21 agosto 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2020:Leggi anche: Beautiful: FINN entra nel mondo di Steffy, Hope e Liam. anticipazioni USAMekvibe si trova in ospedale dove deve sottoporsi ad un intervento per recuperare l’anello che Nihat, per farle una sorpresa, ha nascosto in una kofte che lei ha mangiato. Ayhan, per spingere Ceycey a fidanzarsi con lei, finge un fidanzamento con Muzaffer. Al Luna Park, l’agenzia organizza un “focus group” per scegliere la campagna pubblicitaria di un cliente. Sanem, inconsapevole che Can la sta ascoltando, rinfaccia a Emre la loro passata alleanza contro Can. Can, dopo aver ascoltato per caso la sconvolgente conversazione tra Sanem ed ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA, ecco le #anticipazioni - redazionetvsoap : #DayDreamer La sorella di SANEM divisa tra EMRE e il bel macellaio... Ecco le #anticipazioni! - LatinoCalogero : #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Sanem prende una decisione sofferente, ecco cosa farà. LEGGI ?????? - blogtivvu : Daydreamer anticipazioni: Can in carcere, Sanem sotto ricatto - infoitcultura : DayDreamer, Il paradiso delle signore, Un posto al sole: anticipazioni 7 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : DAYDREAMER anticipazioni Daydreamer, anticipazioni: LEYLA darà una chance ad OSMAN? Tv Soap DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 17 al 21 agosto: Can afflitto per Sanem

Le nuove puntate di “DayDreamer Le ali del sogno” ci riservano molti colpi di scena nell’amore che lega Sanem e Can. Le puntate in prima visione su Canale 5 con “Daydreamer Le ali del sogno”, ricominc ...

Uomini e Donne, tutto pronto per tornare in tv: rivelata la data ufficiale della registrazione

Inutile girarci intorno: Uomini e Donne è uno degli appuntamenti televisivi più amati e attesi dal pubblico. E ora, dopo molti punti interrogativi che aleggiavano sulle modalità di ritorno del program ...

Le nuove puntate di “DayDreamer Le ali del sogno” ci riservano molti colpi di scena nell’amore che lega Sanem e Can. Le puntate in prima visione su Canale 5 con “Daydreamer Le ali del sogno”, ricominc ...Inutile girarci intorno: Uomini e Donne è uno degli appuntamenti televisivi più amati e attesi dal pubblico. E ora, dopo molti punti interrogativi che aleggiavano sulle modalità di ritorno del program ...