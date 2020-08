Daniela Christiansson, scatto sexy: lato B hot per lady Maxi Lopez (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Un libro a bordo piscina e il lato B in bella vista. Daniela Christiansson, compagna dell’attaccante argentino Maxi Lopez, torna ad accendere i social attraverso uno scatto sexy pubblicato su Instagram. Caffè e occhiali da sole sul bordo piscina mentre la bella Daniela legge un libro senza reggiseno. View this post on Instagram Pasando los días así #quémás #vacaciones😍 #verano2020 #domingo #francia🇫🇷 A post shared by Daniela Christiansson (@DanielaChristiansson) on Aug 9, 2020 at 6:35am PDT Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Christiansson La moda può essere green: lo dimostrano 5 modelle che bilanciano coolness e sostenibilità Vanity Fair.it