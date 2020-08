Damascelli: nessuna rivoluzione juventina, Pirlo è la soluzione necessaria in emergenza finanziaria (Di lunedì 10 agosto 2020) “Non c’è nessuna rivoluzione juventina. La scelta di Andrea Agnelli è logica conseguenza di una necessità contabile alla quale non si poteva sfuggire”. E’ il commento di Tony Damascelli, sul Giornale, alla nomina di Andrea Pirlo allenatore della Juventus. Si tratta di una scelta obbligata, visti i tempi. Pirlo ha carisma ed esperienza. “ha vinto titoli italiani, europei, mondiali come nessun altro tra i viventi in panchina, ha conosciuto gli ambienti migliori del football, non è mai stato duce plateale ma principe silenzioso, ha imposto la sua personalità con la semplice presenza”. Sembra effettivamente “l’uomo giusto nella squadra giusta, esattamente il contrario di quello che era capitato a Maurizio ... Leggi su ilnapolista

È stato un Consiglio regionale che si è concluso in piena notte quello che ha sancito la fine della Consiliatura dell’Emiliano I. E, come ci si poteva aspettare visto il clima avvelenato che sta contr ...

Puglia, manca numero legale, non approvata doppia preferenza di genere: nessun accordo su emendamenti. Dietrofront: Lopalco è candidabile

Il Consiglio regionale pugliese non ha approvato la doppia preferenza di genere. Nella notte, alle 2, dopo una lunga e accesa discussione tra maggioranza e opposizione, il centrosinistra ha deciso di ...

