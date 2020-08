Dalla legge elettorale ai decreti sicurezza. I nodi politici rinviati a settembre (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - Il Parlamento ha chiuso i battenti per le ferie estive. I lavori riprenderanno il 24 agosto per le commissioni, mentre l'Aula della Camera è convocata il 31 agosto e l'Assemblea del Senato tornerà a riunirsi il 1 settembre. Circa tre settimane di vacanza in vista di una ripresa a settembre che, per maggioranza e governo, già si preannuncia 'bollente', con tanti dossier rinviati e diversi nodi ancora da sciogliere. Al di là dei provvedimenti di più stretta competenza governativa, toccherà soprattutto al Parlamento affrontare questioni non poco spinose, rinviate appunto a settembre per evitare spaccature e incidenti di percorso per la maggioranza. Si va Dalla legge ... Leggi su agi

luigidimaio : Sono coperti dalla legge sulla privacy, ma gli italiani hanno il diritto di sapere chi sono. Fuori i nomi. E se s… - CatalfoNunzia : Col #DecretoAgosto aumentiamo l'assegno di invalidità totale da 285 a 650 euro al mese (considerati i livelli reddi… - matteosalvinimi : Rischio 15 anni di carcere per aver fatto rispettare la legge e i confini del mio Paese mentre questo… - Bruna38101 : RT @ColuiDi: Ma oltre alla pillola abortiva, non potremmo mettere una legge sui 'figli in prova'? Se entro 1 anno dalla nascita te ne penti… - fisco24_info : Dalla legge elettorale ai decreti sicurezza. I nodi politici rinviati a settembre: AGI - Il Parlamento ha chiuso i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla legge Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 61 | www.governo.it Governo Cessione del credito da ecobonus: La procedura è nella piattaforma

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 7 agosto 2020, n. 255, coglie l’occasione per ripercorrere la procedura di cessione del credito d’imposta relativo a interventi di riqualificazione energetica, ...

I furbetti dei 600 euro appartengono a Lega, M5S e Italia Viva

I furbetti non hanno ancora un nome. Ma hanno un colore politico ben definito. Lo scoop di Repubblica ha terremotato questa domenica di agosto. Cinque deputati avrebbero chiesto e ottenuto dall'Inps i ...

