Dal parlamentare al sindaco agli assessori: quanto guadagnano i politici in Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) Si va dai 14-15 mila euro netti incassati dai parlamentari fino ai pochi euro al mese che porta a casa un consigliere comunale di una paese con pochi abitanti Leggi su ilsole24ore

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - carlogubi : Se voti SI al referendum per la mutilazione della rappresentanza parlamentare vuol dire che per te la democrazia va… - FFiamengo : RT @florastr: @AndreaRomano9 @ilfoglio_it @pdnetwork @Deputatipd @BRiformista Di Maio, il nostro referendum sarà il punto di partenza x eli… - fisco24_info : Dal parlamentare al sindaco agli assessori: quanto guadagnano i politici in Italia: Si va dai 14-15 mila euro netti… - Minutza2 : RT @Grillino_eFiero: @LaNotiziaTweet @Mov5Stelle ??TG1 : DA DENUNCIA PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE n.69/1963!!!!??NESSUN PARLAMENTARE DEL MOVIME… -