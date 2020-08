Da Regione Lazio 300 mila euro per malati oncologici (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) - La Regione Lazio stanzia 300 mila euro a sostegno dei cittadini con patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi o di midollo, con un indicatore Isee fino a 15.000 euro. L'importo massimo del contributo da erogare a ciascun beneficiario è pari a 2.000 euro annui. A darne notizia è l'assessore regionale alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli. "La Regione Lazio - sottolinea Troncarelli - si conferma al fianco dei cittadini affetti da patologie oncologiche. Dopo lo stanziamento per l'acquisto di parrucche e l'istituzione di una Banca della parrucca in ogni Azienda sanitaria locale, siamo intervenuti, di concerto con l'assessore alla Sanità Alessio ... Leggi su iltempo

