Da pochi spiccioli fino a 15 mila euro: quanto guadagna un politico in Italia? (Di lunedì 10 agosto 2020) La risposta è: dipende, da pochi spiccioli a 15mila euro al mese. Il record, comunque, va ai senatori: ma ecco gli «stipendi» di deputati, governatori e sindaci Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : pochi spiccioli Quanto guadagna un politico? Corriere della Sera I conti in tasca ai "furbetti": quanto guadagna un politico

Dopo lo scandalo scoppiato ieri dei bonus da 600 euro richiesto da 5 deputati, cresce nel Paese la polemica sugli stipendi e i vantaggi che godono i politici. È bene sottolineare che non tutti guadagn ...

Quanto guadagna un politico?

Dai quasi 15 mila euro mensili di un senatore, ai pochi spiccioli di un sindaco di un Comune sotto i mille abitanti, arrivando al niente (o quasi) per i consiglieri comunali dei paesi. Mentre infuria ...

Dopo lo scandalo scoppiato ieri dei bonus da 600 euro richiesto da 5 deputati, cresce nel Paese la polemica sugli stipendi e i vantaggi che godono i politici. È bene sottolineare che non tutti guadagn ...Dai quasi 15 mila euro mensili di un senatore, ai pochi spiccioli di un sindaco di un Comune sotto i mille abitanti, arrivando al niente (o quasi) per i consiglieri comunali dei paesi. Mentre infuria ...