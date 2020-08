Da Grey's anatomy e The Resident, i medical drama si preparano a raccontare la pandemia (Di lunedì 10 agosto 2020) La pandemia si prepara a diventare protagonista nel mondo delle serie tv. In parte, a dire il vero, lo è già, dal momento che il Coronavirus ha prima costretto i set degli gli show in onda negli Stati Uniti a chiudere anticipatamente, troncando di netto le stagioni e non arrivando quindi a conclusione con i season finale previsti (nel caso di Supernatural non è stato possibile girare il series finale), e poi a rimandarne la riapertura solitamente prevista per luglio.A non fermarsi, però, sono stati gli sceneggiatori, che hanno osservato cosa stava accadendo intorno a loro e deciso di riportarlo sul piccolo schermo. Prepariamoci, insomma, ad un'ondata di episodi a tema Covid: se la prima serie tv a realizzarne uno è stata All Rise nel maggio scorso, inevitabile sarà che paure e conseguenze del lockdown arriveranno anche nelle ... Leggi su blogo

