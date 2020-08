Da Genova - Il nuovo ds guarda in casa Napoli: caccia a Llorente e Petagna (Di lunedì 10 agosto 2020) Genoa a caccia del centravanti in vista della prossima stagione col nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano. Leggi su tuttonapoli

Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - fattoquotidiano : NUOVO PONTE DI GENOVA / IL SINDACO BUCCI “La mia intenzione è di rinunciare ai 200mila euro previsti per l’incaric… - matteosalvinimi : Inaugurazione del nuovo Ponte, un arcobaleno ha abbracciato Genova. Commovente. GRAZIE ai genovesi e alla Liguria c… - liam87bis : RT @Fabio_Martini_: Mi sono andato a guardare il profilo di #PaolaTurci che per me può baciare chi vuole. Ma noto che sul nuovo ponte di Ge… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Da Genoa – Genova forte su Petagna: possibile un nuovo prestito: Da Genoa – Genov… -