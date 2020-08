Cyberpunk 2077: Street Kid, Nomad o Corporate? Trailer gameplay sulle origini della nostra avventura (Di lunedì 10 agosto 2020) In questi minuti si sta tenendo il secondo episodio di Night City Wire dedicato a Cyberpunk 2077. In questo episodio abbiamo potuto dare uno sguardo al background del protagonista: il giocatore sarà in grado di scegliere tra tre "lifepath".I tre background da scegliere sono: Nomad, Street Kid e Corporate. Ogni scelta porterà ad un arco narrativo differente, con opzioni e abilità totalmente diverse.Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del Trailer.Leggi altro... Leggi su eurogamer

