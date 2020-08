Cyberpunk 2077 Night City Wire commentato in diretta alle 17:45! Il secondo episodio con CD Projekt RED (Di lunedì 10 agosto 2020) È tempo di novità per l'attesissimo Cyberpunk 2077, il nuovo titolo dei creatori di The Witcher 3 che oggi sarà protagonista del secondo episodio di Night City Wire, una serie di dirette che ci accompagneranno fino al lancio dell'action RPG.L'episodio di oggi inizierà ufficialmente alle 18 e sarà sicuramente ricco di novità interessanti. Ci saranno dettagli sui lifepath, sui diversi tipi di armi e si parlerà anche di... samurai! Noi ovviamente non potevamo mancare.Per seguire la diretta potete sfruttare il player qui sotto o dirigervi sul canale Twitch ufficiale di Eurogamer.it. Appuntamento alle 17:45 con il nostro Gianluca Musso.Leggi altro... Leggi su eurogamer

