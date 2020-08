Cyberpunk 2077 con troppe celebrità? Una popolare streamer cinese sommersa dalle critiche abbandona il ruolo di doppiatrice (Di lunedì 10 agosto 2020) Una delle streamer più famose della Cina ha recentemente annunciato di aver scelto di lasciare il suo ruolo di doppiatrice in Cyberpunk 2077 a causa di una forte polemica da parte dei fan.渗透 之 C 菌 è una delle YouTuber più conosciute di tutta la Cina. Secondo un utente Reddit, era una dei numerosi streamer cinesi che avrebbero dovuto fare un cameo in Cyberpunk 2077, sia come star di spot pubblicitari in-game che come doppiatori minori.L'annuncio è stato ampiamente discusso sui social media cinesi, con i fan che si chiedevano se fosse necessario per un gioco avere così tante apparizioni di celebrità. Alcune persone sono andate oltre, criticando in particolare i singoli ... Leggi su eurogamer

Mentre si avvicina a passo rapido il momento della pubblicazione di Cyberpunk 2077, il team di sviluppo ha deciso di aiutarci ad ingannare l'attesa proponendo un secondo appuntamento streaming dedicat ...

Da quando 16 GB di ram sono limitanti comunque, no, c'è anche chi lo gioca con 8 GB. Io stesso ne ho 16 per dire. Hai indicato di aver cancellato i files della cache, al plurale. La cache è in 1 solo ...

