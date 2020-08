Cyberpunk 2077 ci porta alla scoperta dei Samurai, la band del Johnny Silverhand di Keanu Reeves (Di lunedì 10 agosto 2020) Un aspetto importantissimo di Cyberpunk 2077 è la musica e la colonna sonora anche perché Johnny Silverhand, personaggio cruciale interpretato da Keanu Reeves, è il frontman della band Samurai.All'interno del secondo episodio di Night City Wire abbiamo avuto l'occasione di dare un'occhiata da vicino a come la band del buon Johnny sia nata grazie al lavoro dei musicisti conosciuti come Refused.Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One e arriverà anche su Stadia, PS5 e Xbox Series X.Leggi altro... Leggi su eurogamer

spaziogames : Non chiamatelo sparatutto! #Cyberpunk2077 #NightCityWire - gygy74 : Raga guardate l'evento di Cyberpunk 2077 adesso Guarda cecchino_74 con me su Twitch! - FCafici : Aggiornamenti su Cyberpunk 2077 - Night City Wire #2 #Cyberpunk2077 - NerdPool_IT : Alle ore 17:30 ci potete trovare in diretta su Twitch pronti a seguire il nuovo 'Night City Wire' dedicato a Cyberp… - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Cyberpunk 2077, il Night City Wire in diretta: seguitelo con noi dalle 17.00 -