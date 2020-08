Cutrone, futuro incerto tra Fiorentina e Genoa (Di lunedì 10 agosto 2020) Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, non è ancora certo di rimanere in Viola e può andare a giocare al Genoa Patrick Cutrone non è ancora certo di rimanere alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società viola starebbe ancora valutando il suo riscatto dal Wolverhampton fissato a 18 milioni. Se l’ex giocatore del Milan dovesse tornare in Inghilterra, partirebbe però subito. Su di lui vi è l’interesse di molti club italiani e non. Uno su tutti il Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lore2261984 : RT @Gazzetta_it: Un grande finale non dà certezze: il futuro di #Cutrone tra #Fiorentina e #Genoa #calciomercato - sportli26181512 : Un grande finale non dà certezze: il futuro di Cutrone tra Fiorentina e Genoa: Un grande finale non dà certezze: il… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Un grande finale non dà certezze: il futuro di #Cutrone tra #Fiorentina e #Genoa #calciomercato - gnomini : RT @Gazzetta_it: Un grande finale non dà certezze: il futuro di #Cutrone tra #Fiorentina e #Genoa #calciomercato - Gazzetta_it : Un grande finale non dà certezze: il futuro di #Cutrone tra #Fiorentina e #Genoa #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Cutrone futuro Un grande finale non dà certezze: il futuro di Cutrone tra Fiorentina e Genoa La Gazzetta dello Sport Cutrone, futuro incerto tra Viola e Genoa

Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, non è ancora certo di rimanere in Viola e può andare a giocare al Genoa Patrick Cutrone non è ancora certo di rimanere alla Fiorentina anche nella prossim ...

Un grande finale non dà certezze: il futuro di Cutrone tra Fiorentina e Genoa

Ha disputato un grande finale di campionato aiutando la Fiorentina a conquistare la parte sinistra della classifica. Patrick Cutrone ha segnato reti pesanti confermando di essere uno dei giovani attac ...

Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, non è ancora certo di rimanere in Viola e può andare a giocare al Genoa Patrick Cutrone non è ancora certo di rimanere alla Fiorentina anche nella prossim ...Ha disputato un grande finale di campionato aiutando la Fiorentina a conquistare la parte sinistra della classifica. Patrick Cutrone ha segnato reti pesanti confermando di essere uno dei giovani attac ...