Curva in sensibile diminuzione. I positivi individuati in Italia nelle ultime 24 ore sono 259. I malati ancora 13mila. L’Oms: Vicini ai 20 milioni di casi in tutto il mondo (Di lunedì 10 agosto 2020) sono 259 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in sensibile discesa rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 463. Le regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Emilia Romagna (39), Lazio (38), Sicilia (32) e Lombardia (31). Nessun caso registrato in Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. sono 4, invece, le persone decedute (ieri erano state 2), con il totale che arriva a 35.209. Gli attualmente positivi sono 13.368, mentre il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia raggiunge quota 250.825. sono 779 i ricoverati con sintomi, di questi 46 (+4 rispetto a ieri) si trovano attualmente nelle terapie ... Leggi su lanotiziagiornale

