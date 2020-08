Cristiano Ronaldo, relax al mare con la sua Georgina (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Archiviata la stagione con la Juventus, Cristiano Ronaldo si gode le vacanze in famiglia. Il fuoriclasse stacca la mente dall’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione, rilassandosi al mare assieme alla compagna Georgina Rodriguez. Proprio quest’ultima ha pubblicato sul suo profilo Instagram una FOTO che ritrae la coppia mano nella mano mentre prende il sole. Georgina ha poi scritto le loro iniziali “C” e “G” con un cuore al centro. View this post on Instagram C❤️G A post shared by Georgina Rodríguez (@Georginagio) on Aug 9, 2020 at 2:23am PDT Leggi su sportface

tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 737 3. Romario 734 4. Gerd M… - SergioADippW : Messi > Cristiano Ronaldo.?? - mundodeportivo : ?? Gazzetta: Cristiano Ronaldo no soporta a Sarri - MSE_RM : @TYHNoticias Messi Sadio Mane Cristiano Ronaldo Lewandowski Mbappe - Juventus_Club19 : ?????? L'MVP dell'anno powered by Pro Evolution Soccer è... Cristiano Ronaldo ?? #CR7JUVE #ForzaJuve -