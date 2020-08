Crash Bandicoot 4: It's About Time in arrivo anche su Switch? (Di lunedì 10 agosto 2020) Crash Bandicoot 4: It's About Time non è stato annunciato per Nintendo Switch, ma un recente rumor ha dato ai fan dell'ibrida una nuova speranza. L'utente Twitter @SunwerPrower ha scoperto che il codice sorgente del sito web ufficiale del gioco contiene Switch elencato nella categoria delle piattaforme. Tuttavia, il sito Web stesso elenca solo PlayStation 4 e Xbox One come piattaforme. È del tutto possibile che si sia trattato di una sorta di errore, ma potrebbe anche essere un'indicazione dei piani futuri di Activision e Toys for Bob. Una versione per Nintendo Switch del gioco non sarebbe poi così sorprendente. Dopotutto, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing ... Leggi su eurogamer

