Covid, maxi sgombero a Tenerife: “Raduno in spiaggia per diffondere il virus” (Di lunedì 10 agosto 2020) Un raduno in spiaggia a Tenerife per diffondere il coronavirus. O almeno è questa la grave accusa che pesa su decine di persone in Spagna. La Guardia Civil e la polizia del comune di La Orotava hanno intercettato l’organizzazione dell’evento sui social network e sono intervenuti (nella foto in alto, tratta dall’account Twitter di PdePolitica /@PdPolitica). L’obiettivo era quello di bloccare la manifestazione, sgomberando la spiaggia di Los Patos. Lì infatti si erano accampate una sessantina di persone. L’idea era quella di un vero e proprio “campeggio nel fine settimana per favorire la diffusione del Covid-19“, ha spiegato l’assessore alla sicurezza di La Orotava, Narciso Perez. Il quale ha sottolineato che il rapido ... Leggi su velvetgossip

