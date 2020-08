Covid, in Salento cinque 19enni positivi al ritorno dalla Grecia: era vacanza post Maturità (Di lunedì 10 agosto 2020) La Asl di Lecce è a lavoro per rintracciare tutti i contatti che i giovani hanno avuto nelle ultime ore. "Il primo cittadino invita tutte le persone che ritornano dall'estero a fare il tampone, soprattutto ai ragazzi che sono soliti frequentare luoghi molto affollati Leggi su repubblica

Cinque ragazzi salentini, di ritorno da una vacanza in Grecia, sono risultati positivi al Covid. Lo rivela Antonio Donno, sindaco di Muro Leccese, comune di residenza di due dei giovani reduci dal via ...

