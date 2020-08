Covid-free da 100 giorni: la Nuova Zelanda è oggi il Paese più sicuro del mondo (Di lunedì 10 agosto 2020) L’ultimo caso risale allo scorso 1°maggio, dopo l’allentamento del lockdown: con quasi 100 giorni senza nuovi contagi all’interno della comunità locale, oggi la Nuova Zelanda è il Paese più sicuro al mondo per quanto riguarda il Covid-19. Il Paese oceanico ha al momento appena 23 casi, mantenuti in isolamento, mentre in generale i casi riscontrati dall’inizio dell’epidemia sono stati 1219 con un bilancio di 22 vittime. Le regole per difendersi dall’epidemia? Un lockdown immediato, ai primi accenni di casi di Covid-19, una comunicazione efficiente sui rischi della malattia, un virtuoso sistema di test e monitoraggio e un inasprimento dei controlli alle ... Leggi su giornalettismo

Il Pronto soccorso di Trieste torna ai livelli pre-Covid: tra gli accessi troppi casi non gravi

I dati sui pazienti in entrata a luglio vicini a quelli di febbraio dopo il netto calo col lockdown. Appello del direttore Cominotto TRIESTE Dai 2.458 accessi di metà aprile, il dato più basso, ai 5.3 ...

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 10 agosto 2020 in Puglia, sono stati re ...

