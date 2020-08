Covid, Flixbus cancella 5mila biglietti. Pronto il rimborso (Di lunedì 10 agosto 2020) A seguito delle nuove disposizioni anti Covid, Flixbus Italia ”è costretta a cancellare viaggi programmati per quasi 5 mila passeggeri”. L’azienda, si legge in una nota, sta contattando i passeggeri per offrire una soluzione di viaggio alternativa (qualora disponibile) o il rimborso.“Più di chiunque abbiamo rispettato sin dall’inizio ogni disposizione del Governo per poter garantire il massimo della sicurezza ai passeggeri e ai lavoratori e lo faremo anche stavolta, proveremo a ridurre i danni per i nostri clienti, ma i disagi saranno inevitabili. Ma questo ci viene imposto e noi responsabilmente vogliamo e dobbiamo adeguarci alle nuove linee guida. Chiediamo però di avere indicazioni chiare e coerenti: noi trasportiamo milioni di persone, ed è impossibile per ... Leggi su huffingtonpost

Mezzi pubblici si viaggia a capienza piena. La Regione: «Noi andiamo avanti»

Tutto rimandato al 10 agosto. Resta in vigore l’ordinanza firmata il 31 luglio dal governatore Attilio Fontana che ripristina la capienza su treni, bus, tram e metro al 100 per cento delle sedute. Ord ...

