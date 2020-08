Covid, Decaro su La7: “Per Musumeci il governo è stato sleale col Sud? No, con lockdown totale siamo usciti prima da emergenza sanitaria” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci dice che il governo è stato sleale nei riguardi del Sud? Secondo me, no“. Così, a“L’aria che tira estate” (La7), Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, commenta le dure critiche che il governatore siciliano Nello Musumeci, in una intervista al Messaggero, ha espresso sul Comitato Scientifico e sulla decisione del governo Conte Due in merito al lockdown nazionale (“Sono stati sleali con i siciliani e con tutte quelle Regioni meridionali che avrebbero potuto attenuare i disastri economici seguiti al lockdown”). Decaro spiega: “Probabilmente il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Decaro spiega: “Probabilmente il governo avrebbe potuto assumere per aree omogenee un comportamento diverso, cioè restringere di più dove c’era bisogno. Però lo diciamo oggi col senno di poi e in un m ...

