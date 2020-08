Covid-19, l'Oms: 'Il virus non è stagionale, nuove ondate sono inevitabili con meno pressione' (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Covid-19 'non si sta dimostrando un stagionale . Se si allenta la pressione, ritorna. Potete chiamarla seconda ondata, secondo picco, nuova fiammata, come volete. Il punto è che ogni volta che si ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Covid-19, Oms: “Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi” - robersperanza : I mesi del Covid hanno dimostrato che solo unendo le energie si può vincere la battaglia contro il virus. Per quest… - Adnkronos : Oms: 'Non c'è pallottola d'argento contro Covid, forse non ci sarà mai' - serenel14278447 : Oms, il Covid-19 non è stagionale - Marilenapas : RT @SkyTG24: Covid-19, Oms: “Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi” -