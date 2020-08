Covid-19, il bollettino aggiornato in Campania: c’è un decesso (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto C’è un nuovo decesso per cause legate al Covid-19 in Campania. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’unità di crisi della protezione civile regionale. I positivi del giorno sono 14 su 741 tamponi effettuati. Il dato dei contagiati da inizio epidemia sale a 5.091. I guariti accertati rispetto al precedente aggiornamento sono stati 3 in più, per un totale che sale a 4.254. Di seguito il dettaglio: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 14 Tamponi del giorno: 741 Totale positivi: 5.091 Totale tamponi: 350.363 ​Deceduti del giorno: ... Leggi su anteprima24

ivl24_it : Covid-19 (10ago) | Bollettino ITALIA: 259 nuovi contagi e 4 nuovi decessi - ivl24_it : Emergenza Covid-19: il bollettino odierno della Regione Calabria - marco_to66 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: 1/3 dei casi sono da #migranti arrivati con #sbarchi? E' #Fake colossale Ultimo report @iss riporta dal 2… - StampaVercelli : Covid, la curva dei contagi sale ancora: a Vercelli altri 9 casi. Il bollettino di lunedì 10 agosto - clikservernet : Covid. Il bollettino. Calabria, due nuovi positivi nel cosentino e reggino -