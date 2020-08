Covid-19, Humanitas intensifica controlli per rilevazione temperatura corporea (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In ottemperanza alla ordinanza regionale nr. 66 con la quale viene introdotta la misura aggiuntiva dell’obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico, il Corpo Internazionale di Soccorso Humanitas effettuerà – a partire dall’11 agosto – il servizio di rilevazione della temperatura corporea agli ingressi della Cittadella giudiziaria e dell’Unep (Ufficio notifiche e protesti) di Salerno. Dichiarazione del presidente Roberto Schiavone di Favignana: “Il Corpo Internazionale di Soccorso Humanitas evade la richiesta di collaborazione pervenuta dalla Procura della Repubblica e ... Leggi su anteprima24

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid, Spada (Humanitas): 'Aumento casi? Italia è Paese messo meglio' - Adnkronos : Covid, Spada (Humanitas): 'Aumento casi? Italia è Paese messo meglio' - valentinadigrav : RT @Adnkronos: #Covid, #Mantovani (Humanitas): '#Virus non è diventato più gentile' - carlocosti1 : RT @Adnkronos: #Covid, #Mantovani (Humanitas): '#Virus non è diventato più gentile' - nonnaacasa : RT @Adnkronos: #Covid, #Mantovani (Humanitas): '#Virus non è diventato più gentile' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Humanitas Covid, Spada (Humanitas): "Aumento casi? Italia è Paese messo meglio" Adnkronos Dieta in menopausa: 10 consigli per una sana alimentazione

In questa fase delicata della vita, per via del calo degli ormoni femminili e della riduzione del metabolismo basale, una delle problematiche maggiormente segnalate dalle donne è l’aumento di peso. Ec ...

Coronavirus Lombardia, a Lodi indagine sierologica dai 4 ai 16 anni

"Le attività dei servizi educativi (0-3 anni) per la prima infanzia possano riprendere a partire dal 1° settembre 2020". E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione ...

In questa fase delicata della vita, per via del calo degli ormoni femminili e della riduzione del metabolismo basale, una delle problematiche maggiormente segnalate dalle donne è l’aumento di peso. Ec ..."Le attività dei servizi educativi (0-3 anni) per la prima infanzia possano riprendere a partire dal 1° settembre 2020". E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione ...