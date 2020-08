Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) I numeri coronavirus 10 agosto sono positivi, con il numero di nuovi contagi in calo rispetto a ieri: 259 nuovi casi di coronavirus. I morti rispetto a ieri – record al ribasso – aumentano, col dato che segna 4 persone decedute nelle ultime 24 ore (il totale dei morti per coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale così a 35.209). Dall’inizio della pandemia sono almeno 250.825 le persone che hanno contratto il virus in Italia. Le persone attualmente positive in Italia sono 13.368. I dimessi/guariti oggi sono 150. LEGGI ANCHE >>> Nuovi focolai italiani causati dai giovani che tornano dall’estero e che «dovrebbero aver rispetto per gli altri» Numeri coronavirus 10 agosto, ... Leggi su giornalettismo

