Corsera - Nasce la Juve di Pirlo, ma servono scambi: il budget mercato sarà ridotto (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulla Juventus che sta Nascendo con la firma di Andrea Pirlo in panchina. Ieri primo vertice di mercato in casa Agnelli, la sensazione è che il budget per il mercato sarà ridotto. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Nasce Corsera - Nasce la Juve di Pirlo, ma servono scambi: il budget mercato sarà ridotto Tutto Napoli Corsera - Nasce la Juve di Pirlo, ma servono scambi: il budget mercato sarà ridotto

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulla Juventus che sta nascendo con la firma di Andrea Pirlo in panchina. Ieri primo vertice di mercato in casa Agnelli, la sensazione è che il ...

Corsera - Baronio vice Pirlo. Forse anche Matri nello staff. E potrebbe arrivare Braida in società

Andrea Pirlo non sarà ovviamente l'unico volto nuovo della nascente Juventus. Il neo allenatore bianconero - si legge sul Corriere della Sera - avrà Roberto Baronio come vice, il match analyst Antonio ...

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulla Juventus che sta nascendo con la firma di Andrea Pirlo in panchina. Ieri primo vertice di mercato in casa Agnelli, la sensazione è che il ...Andrea Pirlo non sarà ovviamente l'unico volto nuovo della nascente Juventus. Il neo allenatore bianconero - si legge sul Corriere della Sera - avrà Roberto Baronio come vice, il match analyst Antonio ...