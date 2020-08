Coronavirus, Zaia e l’appello ai giovani: “Si abbassa l’età media dei contagi. È la settimana dell’euforia, attenzione agli assembramenti” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Si sta abbassando l’età media in maniera notevole” e, soprattutto, “resta il grande tema della settimana di Ferragosto”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa quotidiana sul Coronavirus parla dei giovani e dei numerosi ragazzi e ragazze che sono stati scoperti positivi dopo un viaggio all’estero. “Non mi permetterei mai di dire di non andare in determinati paesi – sottolinea il leghista – ma se ci vai sappi che lì rischi di più e quindi utilizza la mascherina”. E, continua, lanciando un appello: “Allora ai ragazzi dico, attenzione, è la settimana di euforia, delle notti in spiaggia, e degli assembramenti…”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

