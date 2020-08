Coronavirus, vigile contagiato a Salerno: i sindacati raccomandano di non abbassare la guardia (Di lunedì 10 agosto 2020) “Agente della municipale contagiato, la macchina dell’emergenza si è mossa bene ma serve più attenzione per la sicurezza dei nostri colleghi”. E’ quanto si legge in una nota unitaria di Cgil, Cisl Fp, Uil e Csa, inviata al Comune di Salerno e al comando della polizia locale i cui viene lodata la condotta adottata dal vicecomandante Battipaglia, dall’assessore De Maio e dal dipartimento prevenzione dell’Asl dopo la notizia, sabato scorso, della positività al Coronavirus di un vigile urbano. “Sono stati infatti predisposti tamponi per tutti gli agenti – scrivono i sindacati – e i test proseguono stamani dalle 11 per chi non si era sottoposto al controllo. Inoltre, i controlli hanno riguardato il personale di ... Leggi su ildenaro

