Coronavirus | vaccino allo Spallanzani di Roma | Vaia a Sky TG24 | oltre 3mila volontari

Dottor Vaia, dal 24 Agosto parte allo Spallanzani la sperimentazione sull'uomo del vaccino messo a punto in Italia, quando conosceremo i primi risultati?Stamattina ho istituito il gruppo di lavoro vaccino che, proprio per rispondere all'opinione pubblica in trasparenza, ogni giovedì alle ore 12 come per i bollettini informerà l'opinione pubblica dello stato dell'arte. La candidabilità è solo su base volontaria, e in solo due giorni hanno aderito oltre 3000 persone: che dire, il grande cuore degli italiani. I primi risultati probabilmente li conosceremo in autunno, quando cominceremo la fase 2 e 3, che probabilmente verrà fatta all'estero perché fortunatamente in Italia abbiamo adesso ancora pochi pazienti, quindi andremo in quei ...

