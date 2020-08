Coronavirus: tornano dalle vacanze in Grecia, positivi 5 giovani salentini (Di lunedì 10 agosto 2020) Cinque salentini sono risultati positivi al Coronavirus al ritorno da una vacanza in Grecia insieme ad altri amici. Si tratta di 19enni, 4 di Muro Leccese e uno di Squinzano. Sono state avviate tutte le procedure necessarie, coordinate dalla Asl di Lecce, per individuare i contatti stretti che hanno avuto i cinque positivi. “I ragazzi non contagiati – ha spiegato su Facebook il sindaco di Muro, Antonio Lorenzo Donno – comunque sono stati messi in quarantena, come anche tutti i familiari dei contagiati, nonché le persone che, eventualmente, sono state in contatto“.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di r… - Corriere : Padova, festeggiano la maturità in Croazia e tornano positive: 24 ragazze in isolamento - Corriere : Padova, festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive al coronavirus. Decine in... - pagaia : RT @arturodicorinto: Tornano da una vacanza a Malta 8 ragazzi romani tra i 17 e i 19 anni e scoprono di essere positivi al #coronavirus. M… - IreneDomdec : RT @GiaGalar: Bellissimo (e purtroppo anche serissimo) pezzo dell'ottima @IreneDomdec sugli effetti del #COVID19 sui 'giovani' italiani htt… -