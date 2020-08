Coronavirus – Tennisti sotto shock, l’US Open impone: “se morite durante il torneo è colpa vostra” (Di lunedì 10 agosto 2020) “I giocatori dovranno assumersi volontariamente la piena responsabilità per qualsiasi rischio, inclusa la morte, che possa essere la sua o di altre persone con cui viene a contatto”. Incredibile quanto contenuto nel documento della USTA che i Tennisti dovranno firmare per giocare gli US Open. Nonostante il torneo si stia impegnando per creare una sorta di bolla di sicurezza, con stringenti regole anti-Covid, si legge chiaramente come i Tennisti, vista l’emergenza Coronavirus che negli USA non accenna a diminuire, debbano esonerare lo Slam da qualsiasi danno alla propria salute. Un altro passaggio charisce ulteriormente: “i giocatori rinunciano e si impegnano per sempre a non denunciare NTC, USTA, New York City, ATP, WTA e i rispettivi affiliati per qualsiasi danno, ... Leggi su sportfair

