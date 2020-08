Coronavirus, Spagna: ricoveri quadruplicati. Usa, 97mila bambini contagiati in 15 giorni (Di lunedì 10 agosto 2020) ricoveri quadruplicati in Spagna in un mese. Quasi 100mila bambini positivi negli Usa in due settimane. Da questa mattina mascherine obbligatorie all'aperto nei luoghi turistici a Parigi. L'indice dei ... Leggi su quotidiano

Corriere : Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna, Belgio e il caso dei Balcani - Corriere : Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna, Belgio e il caso dei Bal... - Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - ilgiornale : Coronavirus, Italia nel mirino: pericolo importazione. Francia, Spagna e gli altri Paesi che minano lo Stivale. Anc… - carlo_centemeri : Oms: 'Italia è riuscita a reprimere grandi focolai' 'L'Italia e Paesi come la Francia, la Germania, la Corea del Su… -