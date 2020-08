Coronavirus, sotto accusa i giovani. Si abbassa l’età dei positivi ma sono una minoranza: «Troppe informazioni false» (Di lunedì 10 agosto 2020) sono tornati i tempi della “movida”, in cui l’aumento dei casi di Coronavirus viene attribuito ai comportamenti irresponsabili dei più giovani, in particolare al fatto di andar per bar e discoteche senza mascherina. La cronaca di queste ore va in quella direzione. Dopo la diciottenne tornata dal viaggio di maturità in Croazia con il Covid, ha fatto notizia la chiusura di una discoteca sulle colline di Misiano Adriatico, nel Riminese, il Byblos, dove si ballava senza rispettare il distanziamento fisico e senza usare i dispositivi di sicurezza. Scende l’età mediana, ma i giovani rimangono una minoranza Anche i dati lo confermano, in parte. È vero che negli ultimi mesi l’età delle persone infette dal ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Coronavirus, il confronto febbraio-luglio: casi aumentati di 6 volte tra i giovani sotto i 24 anni - repubblica : A 17 anni si ammala, lui la aspetta sotto la finestra per tutta la quarantena - Notiziedi_it : Coronavirus, sotto accusa i giovani. Si abbassa l’età dei positivi ma sono una minoranza: «Troppe informazioni fals… - Dionisio_lysios : RT @VittorioDeSant7: Coronavirus, Carlo Taormina annuncia: 'Conte e ministri sono da venerdì sotto processo dinanzi al Tribunale' https://t… - mrmnft : Una FACCIA TOSTA così non si era mai vista. Il #Governo del virus e la Magistratura che dorme. Questa è l'Italia so… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sotto Coronavirus, sotto accusa i giovani. Si abbassa l’età dei positivi ma sono una minoranza: «Troppe informazioni false» Open Coronavirus, focolai in Italia: quali sono le Regioni con più nuovi positivi

Domenica 9 agosto si sono registrati 463 nuovi contagi. Rispetto alle 24 ore precedenti la Lombardia ne ha messi a referto 71, confermandosi la Regione con più nuovi positivi. Incalza però l’Emilia-Ro ...

Il Covid non si ferma: altri due contagiati

Altra cattiva notizia sul fronte Coronavirus. C’è infatti un nuovo caso risultato positivo al test, processato sabato in tarda serata. Si tratta di un contatto stretto del 19enne rientrato dalla Greci ...

Domenica 9 agosto si sono registrati 463 nuovi contagi. Rispetto alle 24 ore precedenti la Lombardia ne ha messi a referto 71, confermandosi la Regione con più nuovi positivi. Incalza però l’Emilia-Ro ...Altra cattiva notizia sul fronte Coronavirus. C’è infatti un nuovo caso risultato positivo al test, processato sabato in tarda serata. Si tratta di un contatto stretto del 19enne rientrato dalla Greci ...