Coronavirus Sicilia, Musumeci firma ordinanza: controlli a tappeto e blocco per le tendopoli (Di lunedì 10 agosto 2020) controlli a tappeto e più rigore agli ingressi nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori. E ancora misure sanitarie speciali per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus tra i migranti sbarcati in Sicilia. Sono soltanto alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza firmata ieri, domenica 9 agosto 2020, dal presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo la pubblicazione dell’ultimo decreto del premier Conte. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, Galli: «Temo che non ci sarà prima della fine del 2021», doccia fredda sul vaccino L’aumento della curva dei contagi in Italia ha spinto il governatore Nello ... Leggi su urbanpost

