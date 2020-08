Coronavirus, si dimezzano i nuovi contagi: oggi 259, ieri 463. In tutta Italia 4 decessi. Stabili le terapie intensive (Di lunedì 10 agosto 2020) Il bollettino del 10 agosto Il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia è 259. Quasi la metà di quelli di ieri che erano a 463. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute poi il numero dei morti è ancora basso: in tutto il Paese sono stati registrati infatti solo 4 decessi, ieri erano 2. Stabili le terapie intesive: ieri erano 45 i pazienti ricoverati, oggi sono 46. In tutto i casi totali di Coronavirus in Italia sono arrivati a 250.825, mentre i deceissi a 35.209. Il numero dei tamponi fatti nelle ultime 24 ore è 26.432, mentre ieri era arrivato a 37.637. Il numero totale dei tamponi ... Leggi su open.online

