Coronavirus, Sardegna: obbligo di registrazione fino al 7 settembre (Di lunedì 10 agosto 2020) Coronavirus, prorogato l’obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna fino al 7 settembre. Lo ha annunciato il governatore Christian Solinas emanando un’ordinanza domenica 9 agosto. Con la nuova ordinanza di domenica 9 agosto, il governatore Christian Solinas ha prorogato l’obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna a causa dell’emergenza Coronavirus. La registrazione avverrà a prescindere dai luoghi di provenienza. La decisione, come si legge nel documento, è stata presa a causa del carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e della situazione in continua evoluzione. Tutti coloro che si recano in Sardegna, tramite aereo o ... Leggi su bloglive

