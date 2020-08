Coronavirus, risalita vertiginosa dei contagi: 26 nuovi casi in Puglia, 9 nel Foggiano, (Di lunedì 10 agosto 2020) Inizio di settimana da dimenticare per la Puglia, che nella giornata di oggi fa registrare ben 26 nuovi casi positivi, su 690 test effettuati, all'infezione da Covid. I contagi sono stati accertati ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus risalita Coronavirus, risalita vertiginosa dei contagi: 26 nuovi casi in Puglia (9 nel Foggiano) FoggiaToday Coronavirus, in Italia frenano i nuovi contagi

Frenano i contagi per coronavirus in Italia: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 463. Complessivamente sono 250.825 le per ...

Coronavirus, nuovo bollettino: frenano i contagi. Tutti i numeri

Nel pomeriggio di lunedì 10 agosto è stato reso noto il bollettino aggiornato sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. Frenano i contagi: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, ...

