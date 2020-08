Coronavirus: registrazione arrivi in Sardegna sino al 7/9 (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - CAGLIARI, 10 AGO - Prorogato fino al 7 settembre l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna con nave o aereo. Lo ha deciso con ordinanza il governatore Christian Solinas ... Leggi su corrieredellosport

Prorogato fino al 7 settembre l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna con nave o aereo. Lo ha deciso con ordinanza il governatore Christian Solinas considerando "l'evolversi della situaz ...

Indagine Confindustria post Covid, statistiche Abruzzo

In Abruzzo l’83% dei dipendenti ha lasciato lo smartworking ed è tornato a lavorare in sede. A giugno calo del fatturato del 28,7% PESCARA – Dalla IV edizione dell’Indagine sugli effetti della pandemi ...

