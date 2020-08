Coronavirus, positivo Antonio Banderas: l’annuncio sui social (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas è risultato positivo al Coronavirus. L’attore spagnolo lo ha annunciato su twitter, con un post in occasione del suo compleanno Compleanno amaro per Antonio Banderas, la stella di Hollywood, che oggi compie 60 anni, ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Il comunicato è arrivato sui social, tramite le sue pagine instagram e twitter, scritto in spagnolo. “Oggi 10 agosto sono costretto a festeggiare il mio compleanno in quarantena – spiega l’attore – essendo risultato positivo al covid-19”. Antonio Banderas ha rassicurato i suoi fan spiegando di sentirsi relativamente bene, solo un po più ... Leggi su bloglive

