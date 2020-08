Coronavirus, positivi due calciatori dell’Atletico Madrid: Champions League a rischio (Di lunedì 10 agosto 2020) Due giocatori dell’Atletico Madrid trovati positivi al Coronavirus: ora il rischio di “perdere” la Champions League è altissimo. Incredibile scenario quello apertosi in casa Atletico Madrid. Due giocatori della squadra spagnola sono risultati positivi al test sul Coronavirus. Il club era in partenza verso la fase finale della Champions League, in quel di Lisbona. Ora il rischio di non partire è elevatissimo, dato che altri componenti, tra staff e giocatori, potrebbero essere stati contagiati. Ora il club madrileno ripeterà il test prima di decidere se partire o meno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> ... Leggi su bloglive

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.263 • Deceduti: 35.205 (+2, +0,01%) • Dimessi/… - fanpage : Cuneo, 6 ragazzi positivi dopo il viaggio premio in Croazia - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - tribuna_treviso : Coronavirus, a Roma positivi otto ragazzi rientrati da Malta e una persona di ritorno da Ibiza… - IlSedutomulo : RT @RegioneER: #Coronavirus, 69 nuovi casi positivi, di cui 43 asintomatici da screening. La maggior parte a Reggio Emilia, Bologna, Ravenn… -